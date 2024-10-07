Дорожники отремонтировали остановки на 7 дорогах Подмосковья

Остановки отремонтировали на ул. Комсомольской в Щелкове, улицах Пушкина и Жуковского в Луховицах, ул. Ленина в Озерах, а также на дорогах в деревне грязь Одинцовского округа, в деревне Максимовка г. о. Истра и в деревне Скородумки г. о. Солнечногорска.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют дорожной инфраструктуре: остановочным пунктам и павильонам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.