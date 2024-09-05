Дорожники отремонтировали остановки на 6 дорогах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры по ремонту остановок на ул. Транспортной в Реутове, ул. Первомайской в Щелкове, ул. Городищенской в Ступине, ул. 1-й Московской в Серпухове, ул. Скрипина в микрорайоне Авиационный в Домодедове, а также в Раменском округе: на Быковском шоссе в городе, на Жуковском шоссе в с. Быково и на дороге у поселка Всесоюзного электротехнического института имени Ленина.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют остановочным пунктам, дорожным знакам, ограждениям, линиям освещения и светофорам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.