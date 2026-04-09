Дорожники отремонтировали ограждения в девяти округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Работы провели для повышения безопасности водителей и пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограждения отремонтировали на Новом бульваре и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Московской в Наро-Фоминске, улице Октябрьской в Зарайске и на улице Московской во Фрязине.

В Балашихе работы выполнили на улице Шоссейной в микрорайоне Купавна и на улице Кооперативной в деревне Соболиха. В Люберцах ограждения восстановили на Кореневском шоссе в поселке Красково и на улице Вертолетной в микрорайоне Зенино.

Кроме того, ремонт провели на улице Ленина в поселке Большевик округа Серпухов, на 94-м км Каширского шоссе в Ступине и на дороге в деревне Новая Слобода округа Щелково. В ведомстве уточнили, что пешеходные ограждения устанавливают на участках возможного выхода людей на проезжую часть, тросовые — для разделения транспортных потоков, а барьерные — для снижения риска съезда с дороги.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.