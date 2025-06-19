Дорожники отремонтировали ограждения в десяти округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали больше 50 поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на региональных дорогах в десяти округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на городских дорогах: Ивантеевском шоссе в Пушкино, ул. М. К. Тихонравова в Королеве, Лихачевском шоссе в Химках и на подъезде к ул. Пристанционной у ж/д станции Ступино.

Также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах: на ул. Центральной в селе Лобаново г. о. Домодедово, на подъезде к деревне Новоалександрово г. о. Мытищи и на дорогах в деревне Малое Петровское Волоколамского м. о., селе Петрово м. о. Серебряные Пруды, деревне Родионовка г. о. Серпухов и д. Хоругвино г. о. Солнечногорск.

Ограждения разного типа позволяют повысить безопасность дорог и обустраиваются для предупреждения ДТП и в местах концентрации дорожных аварий, поэтому сотрудники «Мосавтодора» оперативно реагируют на такие случаи, проводят ремонт или замену поврежденных секций. Кроме того, специалисты регулярно проводят обследование дорожной сети. В ходе этих проверок особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, а также дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.