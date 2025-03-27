Дорожники отремонтировали ограждения в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в 9 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ограждения восстановили на городских улицах: ул. Лесной в Дзержинской, Фабричном проезде в Раменском, ул. Гагарина в Жуковском, ул. Заводской в Щелкове.

Также ремонт ограждений провели на дорогах в деревне Углешня г. о. Чехове, в деревне Емельяновка г. о. Коломна, в деревне Брехово г. о. Химки, а также на ул. Ленина в селе Павловская Слобода г. о. Истра и на 32-м км Волоколамского шоссе в поселке городского типа Нахабино округа Красногорск.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения, установленные по краю дорог, снижают вероятность съездов», — пояснили в ведомстве.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.