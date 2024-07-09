Дорожники отремонтировали ограждения в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения вдоль 10 региональных автодорог в 8 округах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на Носовихинском и Полтевском шоссе в Балашихе, ул. Гаршина в р. п. Томилино г. о. Люберца, ул. Менделеева в Жуковском, улицах Центральной и Вокзальной в Щелкове, Олимпийском проспекте в Мытищах, Ярославском шоссе в Пушкинском округе, ул. Ленина в Истре и на проспекте Юных Ленинцев в Подольске.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют остановочным пунктам, дорожным знакам, ограждениям и светофорам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.