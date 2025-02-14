Дорожники отремонтировали ограждения в 8 округах Подмосковья

сегодня в 16:10

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в 8 городских округах региона, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ограждения восстановили на городских улицах: ул. Гагарина и Туполева в Жуковском, ул. Советской в Балашихе, ул. Ленина в Истре, ул. 1-й Железнодорожной в Можайске, Олимпийском проспекте в Мытищах.

Также починили ограждения на 38-м км Каширского шоссе в Домодедове, ул. Ганны Шостак в дачном поселке Черкизово округа Пушкинский и на ул. Центральной в деревне Клишева Раменского округа.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.