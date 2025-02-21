Дорожники отремонтировали ограждения в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в шести округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ограждения восстановили на городских улицах: проспекте Мира во Фрязине, Новом шоссе в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном, ул. Мира в Мытищах, Красногвардейском бульваре в Подольске и на Дубненском мосту в Дубне.

Также починили ограждения на ул. Первомайской в поселке городского типа Мисайлово ленинского округа.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.