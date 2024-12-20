Дорожники отремонтировали ограждения в 6 округах Подмосковья

Ограждения привели в нормативное состояние на ул. Туполева в Жуковском, на Салтыковском путепроводе в Балашихе, на 67-м км Каширского шоссе в Домодедове, на дороге у деревни Дубасово в г. о. Шатура, на ул. Карла Маркса в поселке городского типа Красково в г. о. Люберцы и на ул. Почтовой в поселке городского типа Нахабино в г. о. Красногорске.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющих на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.