Дорожники отремонтировали ограждения в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на семи региональных дорогах в шести населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Ограждения отремонтировали на 90-м км Каширского шоссе в Ступине, на ул. Академика Туполева в микрорайне Востряково города Домодедова, на улицах Московской и Дмитрия Пожарского в Можайске, на ул. Центральной в Щелкове, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на ул. Почтовой в рабочем поселке Нахабино г. о. Красногорска.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющих на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.