Дорожники отремонтировали ограждения в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на десяти региональных дорогах в десяти городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы провели преимущественно на дорогах в черте городов: Ново-Рогачевской улице в Дмитрове, Одимпийском проспекте в Мытищах, Симферопольской улице в Подольске, Талсинской улице в Щелкове, Транспортной улице в Реутове, улице Пушкина в Луховицах, улице Советской Конституции в Ногинске, а также на пересечении Носовихинского шоссе и Керамической улице в Балашихе.

Также ограждения восстановили на улице Библиотечной в поселке городского типа Михнево г. о. Ступино и 1-й Волоколамской улице в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.