Дорожники отремонтировали ограждения на семи дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на семи региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Работы провели для повышения безопасности и снижения риска ДТП, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограждения обновили на улице Федотовской в Воскресенске, улице Мира в Мытищах и на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. Также ремонт выполнили на Южном обходе Подольска, на дороге в селе Рождествено муниципального округа Истра, на улице 11 Саперов в поселке Нахабино Красногорска и на улице Санаторной в поселке Поведники городского округа Мытищи.

В ведомстве пояснили, что ограждения устанавливают и ремонтируют для повышения безопасности движения. Пешеходные конструкции монтируют на участках возможного выхода людей на проезжую часть, чтобы предотвратить выезд транспорта на тротуар. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные снижают риск съезда автомобилей с дороги.

В министерстве отметили, что обследование элементов дорожной инфраструктуры, влияющих на безопасность, проводят регулярно. При выявлении повреждений специалисты Мосавтодора выполняют ремонтные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.