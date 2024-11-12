Дорожники отремонтировали ограждения на 8 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на восьми региональных дорогах в девяти населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные — на участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, они не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а металлические барьерные — снижают вероятность съездов с дороги.

После выявления поврежденных элементов безопасности дорожники отремонтировали ограждения на 49-м км и 77-м км Каширского шоссе в Домодедове и Ступине, проспекте Кирова в Коломне, Олимпийском проспекте в Мытищах, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, ул. Гагарина в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, ул. Советской Конституции в Ногинске, ул. Карла Маркса в дачном поселке Красково г. о. Люберцы.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющих на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.