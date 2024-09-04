Дорожники отремонтировали ограждения на 10 дорогах Подмосковья

Ремонт провели на Дзержинском шоссе в Котельниках, ул. Гагарина в Жуковском, ул. Ленина в Истре, ул. Московской в Можайске, ул. Рябиновой в Домодедове, а также на ул. Лесной в селе Жаворонки Одинцовского округа, Красноармейском шоссе у хутора Паршино округа Пушкинский, 76-м км Каширского шоссе в Ступине. Также ограждения отремонтировали в Люберцах: на Октябрьском проспекте в черте города и на ул. Карла Маркса в посёлке Красково.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.