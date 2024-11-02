Дорожники отремонтировали ограждения на 10 дорогах Подмосковья

Ремонтные работы провели на дорогах в городах: ул. Ворошилова в Серпухове, ул. Социалистической в Рузе, ул. Боткинской в Пушкино и ул. Менделеева в Жуковском. Также ограждения починили в малых населенных пунктах: на дороге у поселка Кузнечики в Подольске, на Володарском шоссе в Совхозе имени Ленина Ленинского округа, на 86-м км Каширского шоссе в Ступине, на дороге в деревне Лешково г. о. Истры и на ул. 12 Саперов в рабочем поселке Нахабино округа Красногорск.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.