Дорожники отремонтировали линии освещения на 10 дорогах Подмосковья

Освещение отремонтировали на дорогах в черте семи городов: Обуховской улице в Солнечногорске, Колхозной улице в Ступине, Рязанской улице в Егорьевске, Новомилетском шоссе в Балашихе, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Центральной улице в Пушкино и улице Ленина в Подольске.

В малых населенных пунктах освещение отремонтировали на Тарасовской улице в деревне Коргашино г. о. Мытищи, Рогачевском шоссе в деревне Удино Дмитровского округа и 33-м км Каширского шоссе в деревне Горки Ленинского округа.

Неработающие или некорректно работающие линии наружного освещения могут создавать аварийные ситуации и приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Например, плохая видимость в темное время суток или в условиях плохой погоды могут привести к выезду на встречную полосу или пешеходную зону и пешеходов. Поэтому специалисты оперативно ремонтируют освещение.

Обследование региональной дорожной сети проводится регулярно — специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, а также объектам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения светофорам, дорожным знакам, ограждениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.