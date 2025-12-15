Дорожники отремонтировали элементы инфраструктуры в Люберцах

В городе Люберцы на Октябрьском проспекте очистили остановку от вандальных надписей, на Комсомольском проспекте отремонтировали остекление на остановочном павильоне и восстановили дорожный знак, также на Волковской и Инициативной улицах отремонтировали барьерные ограждения, на Красковском шоссе убрали ветви деревьев на придорожной полосе и на улице Смирновской восстановили отсутствующий дорожный знак.

В поселке Красково на Кореневском шоссе восстановили поврежденное остекление остановки и отсутствующий дорожный знак, а в поселке Марусино на Заречной улице отремонтировали тротуар.

В ведомстве отметили, что обследование региональной дорожной сети проводится регулярно. В ходе таких обследований особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, а также инфраструктуре, связанной с безопасностью на дороге, включая светофоры, дорожные знаки и ограждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.