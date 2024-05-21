Дорожники отремонтировали девять светофоров на региональных дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора в ходе обследования региональных дорог выявили и починили неисправные светофорные объекты в восьми городских округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Отремонтировали светофоры на Донинском шоссе и ул. Народное Имение в г. Раменское, 1-м Советском переулке в г. Щелкове, ул. Фрунзе в г. Королеве, Старосимферопольском шоссе в г. Подольске, ул. Первомайской в г. Ивантеевка Пушкинского округа», — пояснили ход работ в черте городов в ведомстве.

Также починили светофорные объекты на ул. Советской р. п. Нахабино в Красногорске, ул. Железнодорожной в с. Жаворонки Одинцовского округа и на 55-м км Каширского шоссе в Домодедове.

Неработающие светофоры могут повлечь за собой ДТП, поэтому дорожники оперативно приняли меры и отремонтировали светофорный объект. В рамках летнего содержания специалисты Мосавтодора большое внимание уделяют элементам безопасности: светофорам, линиям освещения, знакам, ограждениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.