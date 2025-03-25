Дорожники начали укладывать искусственные неровности на дорогах Подмосковья

Дорожные службы приступили к обустройству искусственных неровностей на региональных дорогах Московской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для повышения безопасности дорожного движения специалисты Мосавтодора уже обустроили 14 искусственных неровностей на 8 участках в Серпухове и Талдомском округе. А всего до конца года на региональных дорогах Подмосковья устроят порядка 100 асфальтобетонных и резинокордовых неровностей. Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

С помощью дорожной неровности обезопасили участок дороги в д. Верхнее Шахлово округа Серпухов. А для безопасности участников движения Талдомского округа работы выполнили на дорогах в деревнях Береговское, Дубровки и Иванцево, на ул. 8 марта в поселке Северный, а также в г. Талдоме на проезде Ленстроя, на ул. Октябрьской и вблизи парка «Победа».

В прошлом году на региональной сети установили более 150 искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.