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Дорожники меняют покрытие на Каширском шоссе в подмосковном Домодедове

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Домодедове дорожники ремонтируют покрытие на Каширском шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы проходят на участке длиной 9 км от села Вельяминово до поворота на село Кузьминское.

«Каширское шоссе — дорога с интенсивным движением, обеспечивает проезд не только жителей Домодедова, но и автолюбителей из близлежащих городских округов. Для сокращения сроков ремонтных работ фрезеровка старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия идёт параллельно. После укладки дорожники укрепят обочины и нанесут разметку», — рассказали в ведомстве.

В дальнейшем к работам приступят на участке дороги от автобусной остановки «Красный путь» до поворота на микрорайон Белые Столбы-2, а также на центральной улице в деревне Образцово от ул. Береговой до пересечения с трассой А-108.

«Всего в округе в рамках нацпроекта обновят более 11,5 км покрытия на трех участках региональных дорог», — добавили в ведомстве.

На муниципальной сети отремонтируют больше 10 км на трех дорогах: Каширском шоссе, улицы Советскую и Коломийца в черте г. Домодедово.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.