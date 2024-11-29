Обеспечение безопасности на проезжей части является одним из приоритетных и важных направлений в работе любого муниципалитета. В 2024 году дорожники Богородского округа обустроили 25 искусственных неровностей на муниципальной дорожной сети. Также дорожными службами региона было сделано 18 искусственных неровностей на дорогах регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

ИДН или искусственная дорожная неровность, также известная как «лежачий полицейский», — это элемент дорожной инфраструктуры, созданный для того, чтобы замедлить скорость движения автомобилей на определенных участках дороги, например, вблизи школ, больниц, парков, жилых зон и прочих мест, где отмечается большая концентрация пешеходов. Дорожные неровности применяются для обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения риска наезда на пешеходов.

Специалисты обустраивают резинокордовые и асфальтобетонные искусственные неровности на участках дорог, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи социально значимых объектов, образовательных учреждений, а также в наиболее аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

В этом году искусственные неровности были установлены в таких населенных пунктах, как д. Соколово, д. Следово, д. Мамонтово. А также в г. Ногинск, на таких улицах, как Рабочей, Железнодорожной, ул. Герцена, ул. Хлебозаводской, ул. Жактовской, ул. 28 Июня.

Также для повышения безопасности на дорогах каждый год ведутся работы по установке ограждений, светофоров, дорожных знаков, а также строительство тротуаров.

Было сделано 250 пешеходных тротуаров, установлено 800 знаков и 50 метров барьерных ограждений, оборудовано 10 проекционных пешеходных переходов.

Что касается тротуаров региональной сети, то цифры выглядят следующим образом: Ногинск-Починки-ММК — уложено 168 пм; г. Ногинск, ул. Советской Конституции — 157 пм; Устиновка-Аксеново-Электроугли — 625 пм. Отремонтировали М-7 «Волга» – Электроугли (Малое Васильево) — 600 пм.

Барьерное ограждение составило 150 пм на региональной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.