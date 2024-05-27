Дорожники асфальтируют участок строительства развязки М-1 «Беларусь» с А-108

сегодня в 15:45

Строители приступили к укладке асфальта на трассе М-1 «Беларусь» в районе поселка Дорохово, где сейчас ведутся работы по возведению транспортной развязки с трассой А-108 «Московское большое кольцо», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Укладка асфальта идет на участке с 83-го км по 85-й км М-1 на уширяемой части автомобильной дороги. Уже выполнено порядка 38 тыс. кв. м верхнего слоя основания и 25 тыс. кв. м нижнего слоя покрытия. Всего же строителям предстоит уложить асфальт на площади более 162 тыс. кв. метров.

В целом на всех 4 км строительного участка работы по подготовке к устройству дорожной одежды выполнены более чем на 50%. Полностью завершено устройство опор путепровода и переустройство линий связи вдоль автодороги. Также закончена большая часть мероприятий по монтажу очистных сооружений.

Продолжается строительство подходов к разворотной петле. Идут активные работы по возведению подземного пешеходного перехода — уже забетонированы полторы секции сооружения из трех. Также начаты работы по строительству надземного пешеходного перехода.

В дальнейшем дорожники смонтируют линии освещения, шумозащитные экраны вдоль населенных пунктов и установят оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. Предусмотрено и благоустройство территории, прилегающей к расположенному на 86-м км М-1 памятнику Зое Космодемьянской. Здесь устроят парковочную площадку, тротуары, пешеходные ограждения, обустроят освещение.

Новая транспортная развязка позволит исключить пересечение дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» в одном уровне и повысить безопасность движения транспорта.

Кроме того, открытие развязки увеличит пропускную способность обеих трасс за счет ликвидации расположенных на этом участке светофоров.

Завершить все работы и открыть движение по новой транспортной развязке планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.