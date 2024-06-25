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Дорожная обстановка в Подмосковье вечером во вторник составляет 5 баллов

Во вторник вечером загруженность подмосковных дорог составляет 5 баллов. Водителям следует не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Минтранс региона приказ автолюбителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.