Дорожная обстановка в Московской области утром 18 февраля

18 февраля загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 956 тыс. автомобилей, что на 9% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей призывают быть осторожными на дорогах и по возможности воспользоваться общественным транспортом.

Водителей просят не терять бдительность на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.