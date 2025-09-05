Дорогу в поселки Лесной отремонтировали после обращения жителей на «Добродел»

Жители Лесного, обеспокоенные состоянием дорог в поселке, обратились на портал «Добродел» с просьбой устранить ямы и выбоины. Администрация округа Пушкинский оперативно отреагировала на поступившее обращение, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

3 сентября уполномоченный главы округа Ольга Алексеева совместно с депутатом Совета депутатов Пушкинского Анной Дунаевой посетили поселок Лесной. Целью визита стал личный контроль за ходом дорожных работ и оценка их качества.

«Я решила лично попробовать управлять виброплитой, чтобы лучше понять процесс и оценить сложность работы. Это оказалось непросто — машина тяжелая и требует значительных усилий и точного контроля. Каждый проход виброплиты по асфальту сопровождался гулом и вибрацией. Я почувствовала, насколько важна правильная техника и равномерное распределение давления для достижения качественного результата», — поделилась своими впечатлениями от работы с виброплитой Ольга Алексеева.

Она также отметила, как важно, чтобы жители фиксировали как положительные результаты, так и выявленные недочеты.

«Только совместными усилиями, через конструктивный диалог и настойчивость, можно добиться реальных улучшений в состоянии дорожной инфраструктуры», — сказала уполномоченный главы округа.

В результате проведенных работ силами МКУ «Лесной» дорожное полотно в поселке было приведено в нормативное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.