Дорогу в подмосковной деревне Дьяково отремонтируют по просьбе жителей

«Возможность обратиться к нашим специалистам особенно актуальна для тех, кому долго добираться до города — от Можайска поселок Цветковский находится почти в часе езды», — отметил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Жители деревни Дьяково обратились к специалистам единого дорожно-транспортного центра с просьбой обустройства дороги. При наступлении благоприятных погодных условий рабочие выполнят ремонтные работы.

«Сегодня я получила комментарий на все свои вопросы — сотрудники грамотно объяснили как можно их решить», — поделилась жительница п. Цветковский Светлана.

Более часа жители общались с представителями ООО «ФПЛК», жилищно-коммунального хозяйства, фонда капитального ремонта, нотариальной конторы.

«Выездная администрация» в Можайском муниципальном округе проходит регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.