Дорогу в подмосковной деревне Дьяково отремонтируют по просьбе жителей
Фото - © Пресс-служба Администрации Можайского МО
Жители поселка Цветковский смогли задать вопросы представителям администрации, ресурсоснабжающих организаций, сотрудникам ведомств в рамках «выездной администрации», сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.
«Возможность обратиться к нашим специалистам особенно актуальна для тех, кому долго добираться до города — от Можайска поселок Цветковский находится почти в часе езды», — отметил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.
Жители деревни Дьяково обратились к специалистам единого дорожно-транспортного центра с просьбой обустройства дороги. При наступлении благоприятных погодных условий рабочие выполнят ремонтные работы.
«Сегодня я получила комментарий на все свои вопросы — сотрудники грамотно объяснили как можно их решить», — поделилась жительница п. Цветковский Светлана.
Более часа жители общались с представителями ООО «ФПЛК», жилищно-коммунального хозяйства, фонда капитального ремонта, нотариальной конторы.
«Выездная администрация» в Можайском муниципальном округе проходит регулярно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.