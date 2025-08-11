Дорогу в деревне Титово Волоколамского округа отремонтируют до конца года

Дорожные рабочие уже приступили к укладке асфальта, заменены водоотводные трубы. Улучшение транспортной доступности в населенном пункте — на контроле у главы Волоколамского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы уже идут полным ходом. Дорожники завершили укладку первого слоя асфальта. Кроме того, здесь заменили водоотводные трубы на трубы большего диаметра, что позволит избежать проблем с водоотведением в будущем. Как идет строительство, проверила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Этот проект — важная часть нашей работы по улучшению транспортной доступности в Волоколамском округе. Новая дорога протянется на полтора километра от трассы Осташево-Болычево-Карачарово», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Новая дорога значительно улучшит транспортную доступность деревни Титово и откроет новые возможности для ее развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.