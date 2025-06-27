Дорогу Победы в Подмосковье отремонтировали по проекту «Инфраструктура для жизни»

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Московской области отремонтировали вторую дорогу Победы. Дорога расположена в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты Мосавтодора заменили более 3 км покрытия на Осташковском шоссе в Мытищах, рядом с участком ремонта находится Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». Дорога входит в опорную сеть Подмосковья, ежедневно по ней проезжают более 30 тысяч автомобилистов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ранее дорожники завершили ремонт участка между деревней Чапаевка и поселком Новый городок в Одинцовском округе протяженностью 4 км, которым пользуются более 5 тыс. автомобилистов каждый день. У дороги расположен памятник летчикам-героям защитникам московского неба в годы Великой Отечественной Войны.

В ведомстве напомнили, что всего в этом году в Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют еще четыре дороги, связанные с событиями и героями Великой Отечественной войны.

Дорожникам предстоит провести замену покрытия улиц Партизанской и Базаева в поселке городского типа Шаховская. Одна из улиц носит фамилию Потапа Михайловича Базаева, комиссара Шаховского партизанского отряда. Также отремонтируют улицу Босова в городе Истра, названную именем Героя Советского Союза Алексея Петровича Босова, командира 1-й танковой роты тяжелых танков «КВ» 23 танковой бригады 16 армии Западного фронта.

В мкр. Климовск Подольска отремонтируют ул. Рожкова, названную в честь Ивана Георгиевича Рожкова, активного участника партизанского движения Подмосковья, который в послевоенные годы был председателем исполкома Климовского горсовета. А на улице Красных Партизан в городе Можайске обновят почти 1 км покрытия — она названа в честь можайских партизан и ведёт к памятнику воину-освободителю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.