Дорогу между Каширским шоссе и Елецкой улицей начнут строить на юге Москвы

В столичном районе Орехово-Борисово Южное началось возведение Проектируемого проезда № 963, который соединит Каширское шоссе и Елецкую улицу. Дорожное полотно запланировано двухполосным, с организацией движения в обе стороны, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«В рамках проекта построим и реконструируем более 1 км дорог, обустроим тротуары, разместим современные павильоны наземного городского транспорта. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов и создаст дополнительные маршруты для автомобилистов на территории района», — отметил Десятков.

Он уточнил, что на данный момент на объекте проводятся подготовительные работы.

В зону ответственности специалистов входит строительство и реконструкция Проектируемого проезда № 963 на участке между Елецкой улицей и Каширским шоссе, а также подъездной дороги к уже существующей остановочно-разворотной площадке общественного транспорта. Помимо этого, будут организованы заезд и выезд из жилого комплекса на новую трассу (Проектируемый проезд № 1), выезд с территории жилого комплекса на Ясеневую улицу.

Создание новой транспортной артерии позволит преобразовать прилегающую территорию, создав условия для ее последующего развития. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит жилые комплексы и многочисленные промпредприятия вблизи удобными подъездными путями, исключающими необходимость выезда на крупные магистрали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о старте строительных работ по новой дороге в районе Орехово-Борисово Южное.