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Дорогу к деревне Марьинка в Ступине отремонтируют к 8 июня

Работы по восстановлению размытой дороги к деревне Марьинка городского округа Ступино продлятся до 8 июня. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Дорогу к деревне Марьинка, размытую после весенних паводков, восстановят к 8 июня. Дорога стала непригодной для проезда после весенней распутицы — на дороге появились промоины.

Восстановительные работы начались 25 мая, после достижения допустимого уровня водонасыщения грунта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.