Дорогу к деревне Марьинка могут включить в план ремонта на 2025 год

Администрация городского округа Ступино рассмотрит возможность включения автодороги до деревень Марьинка и Малое Лупаково в план ремонта на 2025 год, передает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году в мае–июне на дороге проведены работы по восстановлению — выравнивание, отсыпка песком и щебнем.

«На автомобильной дороге подрядной организацией в мае–июне выполнены работы по выравниванию поперечного профиля автодороги без добавления материала, по переустройству и переуплотнению насыпи полотна дороги с добавлением инертных материалов наиболее проблемных участков автодороги, проведено устройство системы водоотвода с полотна дороги на всей протяженности по обеим сторонам», — отметили в МКУ «Управление автодорог, транспорта и связи».

На спуске и подъеме, помимо выравнивания профиля, дорогу отсыпали песком и щебнем.

Так как данная автодорога не вошла в план ремонта на текущий год, все работы произведены в рамках муниципального контракта по содержанию автодорог общего пользования местного значения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.