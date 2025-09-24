Дороги в поселке Ильинский Раменского округа отремонтировали по просьбам жителей

Глава Раменского округа Эдуард Малышев совершил рабочую поездку в ТУ «Ильинский», где ознакомился с результатами дорожно-ремонтных работ. Объекты были включены в план работ после многочисленных обращений граждан на выездных администрациях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты полностью обновили дорожное покрытие на ул. Первомайской. Вместо старой асфальтобетонной крошки уложили качественный асфальт на участке протяженностью 390 м. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 1 365 кв. м.

На ул. Интернациональной построили новый тротуар длиной 530 м для безопасного прохода школьников к образовательному учреждению № 26. Площадь пешеходного покрытия от ул. Октябрьской до ул. Первомайской составила 1 060 кв. м.

«Тротуар на этом участке действительно был необходим. Очень важно продолжать работу по улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни граждан», — прокомментировал результаты работ глава муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.