Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 6 баллов
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Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.
«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.