Дороги Подмосковья во вторник утром загружены на 4 балла

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможными осадками. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.