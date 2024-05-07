сегодня в 10:30

Дороги Подмосковья во вторник утром загружены на 3 балла

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 799 тыс автомобилей — что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.