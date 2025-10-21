сегодня в 12:59

Дороги Подмосковья во вторник утром были загружены на 5 баллов

На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Призываем водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.