Дороги Подмосковья в субботу утром загружены на 2 балла

В субботу утром загруженность дорог Московской области составляет 2 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировали более 749 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.