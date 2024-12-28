Дороги Подмосковья в субботу утром загружены на 2 балла
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В субботу утром загруженность дорог Московской области составляет 2 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировали более 749 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском Варшавском, Пятницком шоссе.
Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.