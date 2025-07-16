Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском и Ярославском шоссе.

В ряде округов сейчас идет дождь с грозой. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и быть аккуратными при парковке транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.