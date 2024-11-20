Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 6 баллов

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано почти 917 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В среду в области осадки в виде мокрого снега и дождя, сильные порывы ветра. Минтранс Подмосковья призывает водителей в связи с ухудшением погодных условий неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Также водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, если не заменили резину на зимнюю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.