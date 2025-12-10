Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 6 баллов

В среду утром, 10 декабря, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 929 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», также на шоссе Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Напоминаем о том, что нельзя выезжать на летней резине, быть предельно внимательными за рулем: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.