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Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 5 баллов

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано 961 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Ярославском, Боровском, Каширском, Волковском, Минском, Носовихинском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в Подмосковье — дождь, ветер усилится до 15 м/с.

Водителей просят быть очень аккуратными, не спешить и держать дистанцию, так как видимость на дорогах будет снижена.

Также автовладельцев просят не парковаться и не стоять под деревьями и у шатких конструкций.

Пешеходам при переходе дороги рекомендуют не закрывать себе обзор зонтиками, а вечером не забывать про световозвращатели, чтобы быть заметнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.