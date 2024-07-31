Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 5 баллов
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В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано 961 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Ярославском, Боровском, Каширском, Волковском, Минском, Носовихинском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Сегодня в Подмосковье — дождь, ветер усилится до 15 м/с.
Водителей просят быть очень аккуратными, не спешить и держать дистанцию, так как видимость на дорогах будет снижена.
Также автовладельцев просят не парковаться и не стоять под деревьями и у шатких конструкций.
Пешеходам при переходе дороги рекомендуют не закрывать себе обзор зонтиками, а вечером не забывать про световозвращатели, чтобы быть заметнее.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.