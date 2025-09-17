сегодня в 11:14

Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 5 баллов

В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.