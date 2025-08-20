сегодня в 08:52

Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 4 балла

В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 "Крым" и М-9 "Балтия", также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.