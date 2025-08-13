сегодня в 08:46

Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 4 балла

В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.