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Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 3 балла

В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 763 тыс. автомобилей — что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.