Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 5 баллов
В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.