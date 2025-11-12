Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 5 баллов Транспорт 12 ноября 2025 11:12

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.