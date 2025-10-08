сегодня в 14:21

Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 5 баллов

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,3% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.