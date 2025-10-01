сегодня в 13:01

Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 5 баллов

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Варшавском, Можайском, Рублево-Успенском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Волоколамском, Пятницком, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.