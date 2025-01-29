Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 4 балла
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В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано 913 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105 и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.