Дороги Подмосковья в среду утром были загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105 и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.