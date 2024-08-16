Дороги Подмосковья 16 августа загружены на 3 балла

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В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, Варшавском, Щелковском, Каширском, Киевском, Носовихинском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.